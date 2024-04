Gazzetta - Pioli, undici giorni per scrivere il futuro in rossonero. Dubbio in difesa

I prossimi undici giorni del Milan, come sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport, sottopongono ai rossoneri questo calendario: domani andata dei quarti di finale di Europa League a San Siro contro la Roma, domenica la sfida in trasferta contro il Sassuolo, giovedì prossimo il ritorno con la Roma e infine il 22 aprile il derby contro l'Inter. Si può aggiungere poi la sfida contro la Juventus nel weekend successivo e il mosaico è completo. In una ventina di giorni il Diavolo si gioca la stagione e con lui Stefano Pioli.

Ribaltone spalle al muro

In video conferenza da Londra, a fine febbraio, Gerry Cardinale seduto accanto a Zlatan Ibrahimovic parlava così: "Io e Ibra non siamo soddisfatti, faremo dei cambiamenti". Da quel momento si è innnescato un meccanismo che i tifosi rossoneri hanno imparato a conoscere molto bene in questi ultimi quattro anni e mezzo: il riscatto di Stefano Pioli. A più riprese, nel corso della sua esperienza milanista, nei momenti di maggiore difficoltà, quando è stato messo in discussione e addirittura quando sono stati avanzati nomi di possibili sostituti, il tecnico rossonero ha sempre trovato il modo di reagire con forza. Lo ha fatto anche in quest'ultimo periodo: dopo una prima parte di campionato altalenante e un inizio di 2024 più convincente, il mese di marzo è stato perfetto. Per il Milan sono arrivate sette vittorie su sette gare disputate, tra campionato ed Europa League. Un filotto che non solo ha permesso ai rossoneri di mettere quasi al sicuro il secondo posto e di accedere ai quarti della competizione europea, ma anche di ritrovare alcuni dei suoi top player o scoprirne di nuovi.

Europa decisiva

La sensazione è però che, all'interno di una stagione gravata dalla cavalcata dell'Inter che per il momento rende vano un campionato rossonero migliore rispetto a quello dello scudetto, a livello numerico, il futuro di Stefano Pioli possa essere deciso dal percorso in Europa. Il torneo continentale è l'ultimo trofeo che il Diavolo può alzare in stagione e storicamente è l'unico che non ha mai messo in bacheca. Le motivazioni sono tante. Il Milan, nello stato di forma attuale, sa di potersi giocare tutte le sue carte fino in fondo anche perché lo spauracchio principale, il Liverpool, si incontrerà eventualmente solo nella finalissima di Dublino. Ora i rossoneri e Pioli devono pensare alla Roma: qualche scossone imprevisto tra quarti di Europa League, derby e Juventus potrebbe rimettere l'allenatore in discussione per la prossima stagione. Per questo le Pioli riflette sulle scelte di formazione: ci sarà Bennacer accanto a Reijnders, mentre in difesa l'unico e ultimo dubbio rimane il ballottaggio tra Kjaer e Thiaw: entrambi reduci da un periodo di condizione non eccelso.