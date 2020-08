Gazzetta - Rangnick: "Primi contatti col Milan a fine ottobre. Ibra? Non è mio stile puntare su giocatori di 38anni"

Ralf Rangnick, l'uomo che avrebbe potuto sostituire Pioli al Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport (l'intervista completa sarà in edicola nell'edizione odierna del quotidiano). Il manager tedesco ha svelato che i primi contatti con il club rossonero avvennero lo scorso autunno: "Fine ottobre, quando il Milan era in una situazione complicata". Il manager tedesco ha accennato al progetto che avrebbe potuto interessare al Milan, rispondendo anche ad una domanda su Ibrahimovic: "Se il Milan si è rivolto a me è perché, magari, cercava una svolta. Ibra? Non è nel mio stile insistere su giocatori di 38 anni".