Gazzetta - Rientra Bennacer per un Milan più verticale: con Calhanoglu e Ibra torna l’asse magico

Non è ancora al completo, ma il Milan che tra poche ore affronterà la Sampdoria a San Siro si avvicinerà molto a quello tipo. A parte l’assenza di Calabria (al suo posto dovrebbe giocare Saelemaekers), mister Pioli, dalla mediana in su, potrà schierare i suoi fedelissimi, a cominciare da quel Bennacer che tanto è mancato in questi mesi.

FATTORE ISMAEL - Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore rossonero avrà finalmente a disposizione il suo centrocampista più creativo, uno che non ha paura di spingere. “Bennacer ci aiuta a giocare più in profondità”, ha dichiarato Pioli, felice di poter affiancare l’algerino all’altro pilastro del centrocampo milanista, Franck Kessie (i due si completano alla perfezione).

L’ASSE IDEALE - Il Milan può quindi tornare a praticare il gioco che ama. Con Bennacer in regia, infatti, la cerniera è perfetta: da Kjaer a Ibrahimovic, passando per Calhanoglu, ecco l’asse giusta. E la verticalizzazione è assicurata. Su questa impostazione Pioli ha creato le sue recenti fortune e a questa intende tornare.