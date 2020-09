Gazzetta - Ringhio Tonali, oggi diventa del Milan: visite e firma, Sandro erediterà la 8 di Gattuso

Oggi comincia ufficialmente l’avventura di Sandro Tonali al Milan. Il giovane centrocampista è arrivato ieri a Milano e dalle 8 di questa mattina sosterrà le visite mediche presso la clinica La Madonnina. Finiti i test, l’ormai ex Brescia si recherà a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2025 (con ingaggio da 2 milioni a salire).

BENEDIZIONE - Un sogno che si realizza per il milanista Tonali, il quale erediterà la maglia numero 8 del suo idolo Gattuso, a cui ha chiesto garbatamente il permesso. È successo qualche giorno fa: Sandro ha videochiamato Rino per chiedere la sua "benedizione", ovviamente accordata dall’attuale tecnico del Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ragazzo ha la classe del regista e il coraggio del mediano: un grande colpo che ha messo tutti d’accordo, dalla proprietà rossonera a Cellino, passando ovviamente per Pioli, i tifosi e lo stesso Tonali.

FORMULA E CIFRE - Il Milan investirà complessivamente 35 milioni di euro per il talentuoso centrocampista: si tratta del secondo acquisto più costoso della gestione Elliott dopo quello di Paquetà. La formula prevede 10 milioni per il prestito (la somma verrà spalmata in due anni), 15 per il diritto di riscatto e altri 10 sotto forma di bonus. Un affare anche dal punto di vista economico.