Gazzetta - Rinnovo Calhanoglu, c'è ancora distanza tra domanda e offerta: possibile intesa a metà strada

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu, insieme a quello di Gigio Donnarumma, sarà uno dei grandi temi che dovranno essere affrontati nei primi mesi del 2021 dai dirigenti del Milan. Il contratto con il turco scadrà il prossimo 30 giugno e nonostante le parti siano in trattativa ormai da diverse settimane per il momento un accordo non è stato ancora trovato.

DISTANZA - L'ultimo incontro a Casa Milan a metà dicembre tra l'agente del numero 10 rossonero e il club di via Aldo Rossi è stato positivo e da quel giorno si respira un po' più di ottimismo di arrivare al prolungamento, ma per ora c'è ancora distanza tra domanda e offerta: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo sul piatto 3,5 milioni netti a stagione (attualmente il turco ne guadagna 2,5), mentre Calhanoglu ne chiede 5 più bonus.

A META' STRADA - La distanza c'è e non è nemmeno piccolissima, ma visto che la volontà di entrambe le parti è quella di rinnovare, come spesso accade, l'intesa potrebbe essere trovata a metà strada. Hakan spera in un rilancio da parte della società rossonera, ma questa nuova offerta per il momento non è arrivata. Chiaramente anche il giocatore dovrà fare un sacrificio e abbassare le sue pretese economiche. Solo così si potrà arrivare ad un accordo che soddisfi tutti.