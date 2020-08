Gazzetta - Rinnovo Ibra, Pioli è l’arma in più del Milan: il tecnico in contatto costante con Zlatan

Né più vicini né più lontani: la trattativa tra Ibrahimovic e il Milan è in una fase di stallo. Per sbloccarla servirebbe un passettino reciproco in avanti, così da venirsi definitivamente incontro. Anche perché la volontà delle parti è la stessa, ovvero quella di proseguire insieme almeno per un’altra stagione. In tutta questa storia, Stefano Pioli può recitare un ruolo fondamentale.

FEELING - Mentre la società e Raiola provano a trovare l’intesa, l’allenatore quella con Ibra ce l’ha da mesi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, se lo svedese rimarrà dov’è, è perché in panchina c’è ancora Pioli, col quale ha un ottimo rapporto. In questi giorni il tecnico ha telefonato più volte a Zlatan per parlare del futuro. Un delicato lavoro diplomatico per confermare al giocatore la sua totale centralità nel progetto.

PRETESE - Ovviamente senza parlare di soldi e di cifre, perché a quello pensa la società. I vertici del fondo Elliott, comunque, si aspettano che anche Pioli - oltre a Maldini e Massara - induca Ibrahimovic a ridurre le pretese sullo stipendio. Perché il Milan è sì disposto a prolungare il contratto dell’attaccante, ma solo a determinate condizioni.