Gazzetta - Rinnovo Leao: difficile prima del Mondiale. Per il Milan non è in vendita

Se c'è un argomento che tiene banco in casa Milan, quello è il rinnovo di Rafael Leao. Il portoghese ha il contratto che scade nel 2024 e ogni tifoso rossonero spera di non dover rivivere ciò che era successo in passato con altri calciatori. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, si sperava, dopo le recenti dichiarazioni di Paolo Maldini, che questo periodo precedente la Mondiale in Qatar, potesse essere quello fertile per il prolungamento. A 15 giorni dalla rassegna però, le acque non sembrano muoversi e difficilmente lo faranno.

La situazione

Come continua la rosea, nelle ultime settimane ci sono sta dei contratti tra le parti. In particolare il Milan ha dialogato con lo storico agente Jorge Mendes e con l'avvocato che ha ottenuto la procura del giocatore da parte del padre del ragazzo, Tim Dimvula. Ciò che sembra certo è il fatto che il portoghese voglia restare al Milan, dove si trova bene con gruppo squadra, società e tifoso. Il Milan avrebbe alzato notevolmente la proposta di ingaggio rispetto a ciò che percepisce attualmente Leao: il 17 guadagnerebbe 6,5 milioni di euro a stagione più bonus, anche se la richiesta sembra leggermente più alta. Il nodo vero è però quello del risarcimento allo Sporting con Leao costretto a pagare in solido circa 19 milioni di euro. Da decidere anche la clausola, attualmente fissata a 150 milioni di euro, così come la posizione dei due agenti e della famiglia in generale.

Pericolo Mondiale

Il Mondiale, nella questione Leao, non è solo il termine che Maldini aveva indicato per il tentativo di rinnovo di Leao, ma potrebbe costituire anche un bel pericolo per la squadra rossonera. Rafa, anche in virtù dell'infortunio di Diogo Jota che salterà la rassegna iridata in Qatar, va sempre più verso un ruolo da esterno sinistro titolare a supporto di Ronaldo, punta centrale. Ovviamente il Mondiale diventa una vera e propria vetrina, ancor più quest'anno che si gioca in mezzo alla stagione: il valore dei giocatori si alzerà ma anche il loro appeal. Ecco che a gennaio, soprattutto se Leao giocherà un buon Mondiale, molte squadre potrebbero presentarsi dalle parti di via Aldo Rossi con un'offerta a tre cifre, Chelsea compreso. Per il club rossonero però Leao è al momento incedibile a qualsiasi cifra e si tenterà di rinnovarlo fino all'ultimo. Dunque tutto sembra rinviato al 2023 che potrebbe essere finalmente l'anno in cui si potrebbe sbloccare la trattativa.