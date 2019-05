Gazzetta - Rinnovo Suso: è gelo con Leonardo. Ma con l'arrivo di Campos le cose potrebbero cambiare

Dopo un lungo periodo in cui ha fornito prestazioni molto deludenti, Suso sembra essere tornato il giocatore di inizio stagione, quando era stato decisivo in più occasioni. La stessa cosa è successa nelle ultime partite: gol al Bologna, assist contro la Fiorentina, gol al Frosinone. Quando manca ancora un match alla fine della Serie A, lo spagnolo ha inoltre ancora la possibilità di battere il suo record di reti in un solo campionato (ora è a quota 7 gol).

RISCHIO CLAUSOLA - In casa rossonera, continua a tenere banco poi la questione che riguarda la sua clausola rescissoria: se nelle prossime settimane dovesse infatti arrivare un club disposto a pagare la clausola di 40 milioni di euro, il Milan non potrebbe opporsi e sarebbe costretto a lasciar partire Suso. Solo il giocatore, dopo aver valutato la proposta, potrebbe eventualmente rifiutare il trasferimento. L'unico modo per il club di via Aldo Rossi per risolvere questa questione sarebbe quello di togliere la clausola, cosa possibile solo con un nuovo contratto.

NUOVO SCENARIO? - Il problema è che, come spiega La Gazzetta dello Sport, ogni discorso per il prolungamento di Suso è fermo da tempo: per Leonardo, infatti, l’appuntamento con l'ex Liverpool non era una delle priorità in agenda e dunque si è creato una sorta di gelo tra il giocatore e il dirigente brasiliano. Quest'ultimo, però, sembra intenzionato a lasciare il Milan a fine stagione e quindi lo scenario potrebbe cambiare con l'arrivo di un nuovo ds. Il nome più caldo è sempre quello di Luis Campos, il quale dovrà decidere se offrire il rinnovo a Suso oppure se attendere che qualcuno paghi la clausola da 40 milioni.