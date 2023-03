Gazzetta - Scaroni: "Euroderby sarebbe un evento mediatico globale. Comunque vada il sorteggio saremo pronti"

Il Milan è ai quarti di Champions League per la prima volta dopo undici anni e insieme ai rossoneri altre due italiane, come non succedeva dal 2005/2006: Napoli e Inter. La possibilità di essere sorteggiati con una italiana e addirittura contro la rivale cittadina, è alta. Ne ha parlato questa mattina il presidente del Milan Paolo Scaroni alla Gazzetta dello Sport .

Nelle ultime ore, dopo il passaggio dell'Inter ai quarti di finale, lo scenario di un possibile derby di Milano al prossimo turno di Champions League si è fatto concreto. Tra chi non ne vuole sapere e chi invece vorrebbe incontrare i rivali di sempre, spunta la voce di Scaroni che ha cercato di vedere sempre il vantaggio che porterebbe un evento di questa fattura: "Indubbiamente un EuroDerby sarebbe un evento mediatico globale. Significherebbe molto per Milano, unica città europea ad avere due team a questo livello in Champions". Una doppia sfida che, per Scaroni, riporta sotto i riflettori anche la questione del nuovo impianto sportivo per la città, tema dibattuto tantissimo nelle ultime settimane e non solo: "Un dato che conferma anche la necessità urgente di dotare i due club di un nuovo stadio, per continuare a competere a livello internazionale".

Italiane

Ma non c'è solo l'Inter come spauracchio italiano all'interno dell'urna di Nyon. Tra le palline vi sarà anche il nome del Napoli, squadra che sta dominando quest'anno in Italia e che anche in Champions sta facendo impressione a tutti. Scaroni fa eco a Maldini e Pioli che nei giorni scorsi avevano espresso il loro desiderio di non incontrare squadre italiane, ma sempre con un punto di vistache mette in primo piano il bene del calcio nostrano: "Vorrei che tutte le tre squadre italiane potessero giocarsi la chance di arrivare in semifinale: questo rappresenterebbe un grande successo per il calcio italiano e un impulso al rilanci". La chiosa del presidente rossonero è classica, alla fine dei conti i sorteggi possono mettere chiunque di fronte al Milan ma l'atteggiamento dei rossoneri non cambierà e dovranno giocarsela fino in fondo: "Le otto squadre ancora in lizza rappresentano attualmente il meglio del calcio europeo. Comunque vada il sorteggio, saremo pronti ad affrontare una sfida difficile ma entusiasmante"