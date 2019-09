Gazzetta - Scossa Rebic, entra e rende il Milan più combattivo: ora chiede spazio nel derby

Fuori Paquetà, dentro Rebic, ovvero l’ultimo arrivato, quello con soli tre allenamenti assieme ai nuovi compagni. Stavolta Giampaolo ha sorpreso tutti, gettando subito nella mischia il giocatore croato e agendo quindi diversamente da quanto aveva raccontato in conferenza un paio di settimane prima.

SCOSSA - Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, con l’ingresso di Rebic il tecnico rossonero, per la prima volta, è passato in modo chiaro dal 4-3-1-2 al 4-3-3. L’attaccante ha dato un apporto importante, in qualche misura decisivo per la vittoria del Milan contro l’Hellas. Ante è riuscito a dare la scossa a una manovra che, nei primi 45 minuti, si era trascinata blanda e macchinosa. Una scossa muscolare, con alcune accelerazioni che hanno intimorito il Verona. Sia chiaro, non è stata una prova magistrale: il croato ha pure pasticciato in diverse occasioni. Ma ha dato al Milan quella caratteristica con cui si era presentato: la combattività.

IL DERBY NEL MIRINO - Rebic ha iniziato a lanciare i primi importanti messaggi a Giampaolo in vista del derby. E non vanno sottovalutate le sue caratteristiche: il suo ruolo è quello di esterno di sinistra, ma può agire anche da seconda punta (come spalla di Piatek) nel caso in cui l’allenatore decidesse di confermare il 4-3-1-2. Gli allenamenti di questi giorni saranno basilari per capire se Ante potrà davvero giocarsi una chance per partire dall’inizio contro l’Inter.