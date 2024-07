Gazzetta - Secondo colpo del Milan: Pavlovic a Milano per visite e firma

Dopo Alvaro Morata, il Milan è finalmente pronto a battere il secondo colpo del suo calciomercato estivo. Grazie ad un'accelerata improvvisa di qualche giorno fa, la dirigenza rossonera è riuscita a chiudere i discorsi per l'arrivo in Serie A del gigante serbo del RedBull Salisburgo Strahinja Pavlovic, che andrà a rinforzare e completare la batteria di difensori centrali a disposizione di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione, in attesa poi di quello che sarà il futuro di Malick Thiaw.

PAVLOVIC GIÀ A MILANO: OGGI POTREBBE DEFINIRSI TUTTO - Negli scorsi giorni il Salisburgo aveva motivato l'assenza di Pavlovic da allenamenti ed amichevoli dicendo "accordato al calciatore per trattare con un altro club". A fronte di questo possiamo oramai dire che il difensore serbo è virtualmente un nuovo giocatore del Milan, mancano "solo" le visite mediche e le successive firme sui contratti tra i due club. Oramai siamo giunti ad un punto di non ritorno, e solo un incredibile colpo di scena potrebbe far saltare questo trasferimento, anche perché nella serata di ieri Sky ha intercettato Pavlovic in centro città insieme al suo agente Vukic, a conferma di quanto la trattativa sia oramai conclusa. Quella di oggi sarà comunque una giornata intensa di lavoro per le parti, visto che stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si spera di poter limare gli ultimi dettagli già in giornata per consentire a Pavlovic di svolgere oggi le visite mediche, anche se su questi lidi si è parlato di mercoledì e giovedì (CLICCA QUI).

PAVLOVIC MILAN: LE CIFRE DELL'OPERAZIONE - Strahinja Pavlovic può definirsi un nuovo giocatore del Milan, anche perché fra permesso del Salisburgo e sbarco a Milano, come anticipato, praticamente le trattative sono state chiuse. Nel corso di questi giorni sono uscite fuori diverse versioni per quanto concerne le cifre dell'operazione, ma La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza scrivendo che la trattativa fra il Milan ed il Salisburgo si è chiusa intorno ai venti milioni di euro: diciotto di base fissa più bonus, due più facili da raggiungere o legati alle vittorie, anche se sono dettagli che verranno confermati solo al momento dell'ufficialità.