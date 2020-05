Gazzetta - Sedotto e abbandonato (al Lipsia) da Rangnick: rebus Rebic se arriva il Professore

Nel futuro del Milan potrebbe/dovrebbe esserci Ralf Rangnick, il quale potrebbe/dovrebbe assumere un doppio incarico: allenatore e responsabile dell’area sportiva. Il tedesco, una volta sbarcato a Milanello, farà le sue valutazioni - insieme ai vertici societari - non soltanto sui giocatori da acquistare, ma anche su quelli già presenti in rosa. Come Ante Rebic, uno dei punti di forza della squadra di Stefano Pioli.

STRAPPO - L’attaccante croato è in prestito al Milan fino al 2021, ma il suo futuro in rossonero è tutt’altro che scontato. E se arrivasse Rangnick, non è da escludere che il ragazzo possa anticipare il suo addio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Rebic ha già avuto modo di lavorare in passato con il tedesco, ma le cose non andarono bene. Nel 2014, Rangnick, allora direttore sportivo del Lipsia, lo portò in Germania, ma tra il giocatore e il tecnico Alexander Zorniger non scoppiò la scintilla. Così si creò la frattura anche con il Professore. Il giovane Rebic, spirito ribelle, si sentì scaricato da chi lo aveva voluto in squadra.

RISCATTO - Stando a quanto riferito sempre dalla Gazzetta, Ante non vedrebbe di buon occhio un eventuale futuro con Rangnick, anche perché il sistema di gioco (il 4-4-2) non lo favorirebbe. Insomma, la questione sarebbe anche tattica. Ma il Milan è contento del suo rendimento e sta pensando di riscattarlo, se possibile in anticipo. Dal canto suo, Rebic si trova bene a Milano, ma non può permettersi di ritrovarsi ai margini del club in una stagione chiave come la prossima. Se arrivasse Rangnick, dunque, i fili andrebbero in qualche modo riannodati.