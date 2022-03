Gazzetta - Super Kalulu, il difensore-bomber: il francese è un titolare sempre più affidabile

È l’uomo copertina di questa domenica post-Empoli. Parliamo, ovviamente, di Pierre Kalulu, nuovo beniamino del popolo rossonero. Il gol da tre punti messo a segno a San Siro potrebbe avere un peso enorme nell’economia di un campionato tiratissimo, in cui a vincere sarà la squadra che ci avrà creduto di più e che avrà schivato il maggior numero di ostacoli.

Un gol da attaccante di qualità

Ovviamente, il compito di Kalulu è difendere, specialità in cui è diventato sempre più abile e preciso, ma ieri ha messo in bella mostra anche le sue qualità da... bomber. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il giovane francese, con quel sinistro a giro da fuori area che non ha lasciato scampo a Vicario, ha dato dimostrazione di altrettanta abilità e precisione in versione attaccante. Insomma, una perla di grande valore e importanza.

Il Milan prepara il rinnovo

Kalulu è ormai un titolare sempre più affidabile. Prelevato per pochi spiccioli dal Lione, oggi Pierre ha una valutazione che supera i 10 milioni. La sua crescita è evidente: merito di Stefano Pioli, che ha saputo valorizzarlo, ma anche della società, che ha scommesso sul ragazzo. La stessa società che ora sta lavorando sul suo rinnovo. Perché un talento così va blindato e “premiato” al più presto per evitare spiacevoli tentazioni.