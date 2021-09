Gazzetta - Talento Maignan, il Milan ha un vero numero uno: Pioli può contare su una stella in più

Ha incassato tre gol, ma è stato il migliore in campo. È il paradosso del calcio e, in questo caso, del ruolo. Se il Milan esce a testa alta da Anfield, Mike Maignan lo fa a testa altissima, con gli occhi del mondo puntati addosso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pioli e la sua banda se ne tornano in Italia con una grande certezza: tra i pali c’è del talento.

STELLA - È vero, le mani del Milan sono vuote, dopo i novanta minuti di Liverpool, e bisognerà raccogliere punti nelle prossime gare del girone, ma i rossoneri sanno di poter contare su una stella in più: Maignan, appunto. Il rigore parato a Salah - con successivo guizzo sulla ribattuta di Jota - è soltanto l’assolo di una serata da vero frontman. Mike, infatti, non si limita a fare il suo mestiere, ovvero parare. No! Mike carica, motiva i compagni, si fa sentire sui calci piazzati e prova ad accendere la luce con le sue aperture.

LEADER - Insomma, un fattore. Da vero perfezionista qual è, Maignan avrà bisogno di qualche giorno per sbollire la delusione. L’estremo difensore rossonero mastica amaro, ma avrà tempo di rifarsi. Mike ha qualità per crescere ancora e personalità a sufficienza per cominciare a muoversi da leader. Il Milan, ormai non ci sono più dubbi, è in ottime mani.