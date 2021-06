Gazzetta - Tentazione Milan per Giroud: contatti continui, i rossoneri hanno proposto un biennale

Tutto (o quasi) su Olivier Giroud. Il Milan ha individuato il vice Ibrahimovic, il bomber di scorta da gettare nella mischia quando lo svedese non sarà a disposizione o avrà bisogno di rifiatare. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i contatti con la punta in uscita dal Chelsea sono continui.

CONCORRENZA - Il Milan si è mosso con largo anticipo: già un mese fa, infatti, con grande riservatezza, i dirigenti rossoneri avevano recapitato all’attaccante l’offerta per un contratto biennale. Ma la società milanista non è l’unica ad aver pensato a Giroud, il quale ha ricevuto proposte da Spagna e Inghilterra, paese a cui è molto legato. L’ostacolo, dunque, è proprio l’elevato numero di corteggiatori e il rischio che possa scatenarsi un gioco al rialzo.

ESPERIENZA - Ma il Milan è in pole. Giroud ha 34 anni, ma non è una contraddizione della strategia aziendale basata sui giovani. Il francese è in scadenza, quindi arriverebbe a costo zero: si tratta di investimento low cost per aumentare il tasso di esperienza. Con Zlatan potrebbe fare da guida ai tanti ragazzi presenti in rosa, aumentando la competitività del gruppo.