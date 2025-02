Gazzetta - Theo-Milan: le strade sono destinate a separarsi

Nelle due partite di Supercoppa contro Juventus ed Inter Theo Hernandez aveva dato la parvenza di essere tornato quel giocatore dominante sulla fascia sinistra che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare nel corso delle sue stagioni in rossonero. Al 14 di febbraio potremmo a malincuore parlare di un abbaglio, anche perché tra Cagliari, Dinamo Zagabria e per ultima il Feyenoord, giusto per fare degli esempi, il terzino del Milan si è dimostrato essere ancora una volta svagato e distratto. O peggio, disinteressato.

Il fatto che Conceiçao abbia deciso di affidare la fascia a Mike Maignan non è un caso, anzi, è un messaggio piuttosto chiaro che forse è stato anche sottovalutato. A fronte di queste prestazioni piu che deludenti, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che il futuro in rossonero di Theo Hernandez è a questo punto più che mai in dubbio.

La rosea addirittura parla di epilogo scontato: al termine di questa stagione le strade tra il francese ed il Milan sono destinate a separarsi dopo addirittura 6 stagioni. Theo ha un contratto che lo lega al club di via Aldo Rossi fino al 2026, con ingaggio da oltre quattro milioni e mezzo. Per prolungare e rimanere in rossonero vorrebbe un aumento che a questo punto è ingiustificato considerando le prestazioni che starebbe mettendo in campo. E questo non fa altro che ritorcerglisi contro, anche perché continuando ad avere un rendimento del genere rischia di non attrarre pretendenti, come ad esempio il Bayern Monaco, che si sarebbe escluso dalla corsa rinnovando il contratto ad Alphonso Davies.

Servirebbe mettersi in mostra con le qualità migliori della casa, così da pareggiare un po' quella sorta di debito che avrebbe accumulato nei confronti di Sergio Conceiçao. Nel frattempo, Theo Hernandez è stato scelto dal Milan come testimonial per la presentazione della quarta maglia in collaborazione con il noto brand di moda Off-White.