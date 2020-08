Gazzetta - Tonali-Milan, manca poco: si può chiudere a 38 milioni. E Sandro dice sì a Maldini

Il Milan insiste, è in pressing, con Paolo Maldini in prima linea. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il responsabile dell’area tecnica milanista ha già incassato l’ok di Sandro Tonali, il quale non ha mai nascosto la sua fede rossonera. I contatti con Cellino si stanno intensificando: l’ottimismo cresce.

L’OFFERTA - Stando a quanto riferito dalla rosea, l’affare dovrebbe chiudersi in pochi giorni, forse a metà settimana. Il Milan avrebbe alzato leggermente l’offerta: 10 milioni di euro per il prestito oneroso, più altri 28 (compresi i 3 di bonus facilissimi da raggiungere) per il riscatto. Offerta che dovrebbe soddisfare il patron del Brescia, Massimo Cellino.

VIA LIBERA - Come detto, in via Aldo Rossi c’è grande fiducia. L’operazione non è ancora chiusa, ma ci sono tutti i presupposti perché questo possa accadere nei prossimi giorni. Anche perché dal fondo Elliott sarebbe arrivato il via libera. La proprietà, infatti, si sarebbe convinta che questi soldi, per un ragazzo nato nel 2000, sarebbero ben spesi.