Gazzetta - Tutto su Giampaolo, è lui il top player del Milan: la Champions attraverso il gioco

Sacchi non ha mai avuto dubbi: il singolo è importante, ma il collettivo lo è di più. Molto di più. Il Milan proverà a seguire le indicazioni del maestro Arrigo. Se non si può partire dalle individualità, si può provare con il gioco. Per questo è stato scelto Marco Giampaolo, un tecnico che ha sempre messo al primo posto il gruppo, la manovra corale, la “collettività”.

TOP PLAYER - Come riporta La Gazzetta dello Sport, al momento è lui il top player del Milan: sa valorizzare quello che ha, sa lavorare sui giovani e - soprattutto - ha sempre saputo dare un gioco alle sue squadre. E ha fatto rendere al meglio giocatori come Paredes, Torreira, Andersen, Praet e Schick. Il Milan è una grande occasione anche per lui, che arriva da una lunga gavetta. I punti fermi di Giampaolo saranno Romagnoli e Piatek, ma anche Suso, il quale potrebbe essere ceduto per motivi di bilancio ma che il nuovo mister preferirebbe tenere.

CHAMPIONS - L’obiettivo è lo stesso della scorsa stagione: la qualificazione in Champions. L’ambiente rossonero - evidenzia la Gazzetta - per ora è perplesso, il compito di Maldini e Boban è dare a Giampaolo materiale buono per rimettere in moto la macchina del consenso. Un anno senza stress europei può consentire al tecnico di concentrarsi sul campionato.