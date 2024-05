Gazzetta - Zirkzee il primo regalo per Fonseca. Clausola ghiotta ma due insidie

Manca solo l'ufficialità ma sembra ormai certo che il prossimo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, reduce da due stagioni al Lille, è pronto a sedersi sulla panchina rossonera: andrà a firmare, come emerge nelle indiscrezioni degli ultimi giorni, un biennale con opzione per il terzo anno da 2.5 milioni a stagione. La scelta fa storcere il naso a molti tifosi del Diavolo e per questo la società, per aiutare il nuovo tecnico, dovrà mettergli a disposizione una rosa di livello. Per tale motivo il Milan vuole regalare Joshua Zirkzee a Fonseca.

A tutta su Joshua

Come scrive la Gazzetta dello Sport, sia per esigenza dopo l'addio di Giroud che per far cominciare col piede giusto l'esperienza di Fonseca a Milanello, il Milan vuole procedere spedito su Joshua Zirkzee, attaccante che negli ultimi due anni, e in particolare in questo che volge al termine, ha fatto le fortune del Bologna. La situazione è molto ghiotta per il club rossonero dal momento che per strappare agli emiliani la punta olandese servono solo 40 milioni. La cifra è alta ma rispetto a quanto si potrebbe spendere per altri nomi sulla lista come Sesko o Gyokeres costituisce davvero un'opportunità vantaggiosa. Questo è il valore della clausola di Zirkzee che è valida per tutti i club. La diretta conseguenza è che, verosimilmente, sarà lo stesso giocatore a decidere la sua prossima destinazione: in questo senso il Milan può sperare perchè secondo quanto viene riportato la volontà dell'olandese sarebbe quella di rimanere ancora nel calcio italiano. Per tutto questo contorno, ma anche perché il Milan lo segue da tanto tempo, i rossoneri sono molto decisi.

Le insidie

Come ogni trattativa, e in particolare quelle per giocatori di questo livello, ci sono però degli ostacoli. Il primo muro potrebbe erigersi a livello economico. Ai 40 milioni della clausola saranno sicuramente aggiunte delle commissioni ricche per gli agenti del calciatore che andrebbero a far lievitare il prezzo complessivo dell'operazione. In secondo luogo bisogna come sempre portare attenzione nei confronti della concorrenza. In Italia ci potrebbe essere quella della Juventus, pericolosa perché il prossimo allenatore bianconero sarà Thiago Motta che è stato l'autore dell'esplosione di Zirkzee nel calcio dei grandi. L'olandese potrebbe voler riunirsi al tecnico a Torino. Ma poi ci sono i club di Premier League e su tutti c'è l'Arsenal che godrebbe anche di una corsia preferenziale liberata dall'agente di Zirkzee. Tutti i club inglesi rappresentano una minaccia concreta in virtù della potenza di fuoco maggiore per quanto riguarda le risorse economiche. Due alternative a basso costo possono essere Sserhou Guirassy, protetto da una clausola di 17.5 milioni, e Jonathan David del Lille allenato da Fonseca che entra nell'ultimo anno di contratto e potrebbe essere strappato anche a 20 milioni.