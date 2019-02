Ora che Andrea Conti è tornato a completa disposizione, la concorrenza è tanta sulla fascia destra del Milan, ma per adesso il padrone di quella zona di campo continua ad essere Davide Calabria. Da quando c'è Rino Gattuso sulla panchina rossonera, il giovane terzino è stato certamente uno dei giocatori del Diavolo che è cresciuto maggiormente e ormai sembra essere diventato un titolare inamovibile in quella posizione.

ESPLOSIONE DEFINITIVA - Dietro alla sua definitiva esplosione, ci sono sicuramente il fatto di giocare finalmente con continuità e i tanti consigli che gli dà ogni giorno Gattuso. Ad ammetterlo è stato lo stesso Calabria nell'intervista rilasciata a Sky: "Sto trovando grande continuità, che per uno della mia età è fondamentale. Il mister mi ha fatto migliorare in tanti aspetti, trasmette carisma e grinta. Indossare questa maglia porta tante pressioni, ma il mister ci aiuta e ci dà tanti consigli".

GRANDE CRESCITA - Grazie al lavoro a Milanello e all'aiuto di Gattuso, Davide è cresciuto in tante cose sia in fase difensiva che in quella offensiva: in marcatura, per esempio, il giovane terzino milanista è ora molto più sicuro e superarlo nell'uno contro uno non è facile per nessuno. Rispetto al passato, inoltre, Calabria si spinge molto di più in avanti e cerca di arrivare con maggiore frequenza sul fondo. I margini di miglioramento sono ancora tanti e la concorrenza di Conti tirerà fuori ancora di più il meglio da Davide.