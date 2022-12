Gironi Mondiali più che positivi per il Milan: in tre lanciati, due sorprese e due nei

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si è conclusa ieri la fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Il Milan, presentatosi ai nastri di partenza con sette elementi, porterà cinque calciatori agli ottavi di finale: Theo Hernandez e Olivier Giroud con la Francia, Sergino Dest con gli Stati Uniti, Fodé Ballo-Touré con il Senegal e Rafael Leao con il Portogallo; eliminati, invece, Simon Kjaer con la sua Danimarca e il Belgio di Charles De Ketelaere.



I tre lanciatissimi

Francia e Portogallo hanno confermato nelle prima fase della competizione i loro gradi di aspiranti al titolo. Nei Bleus, campioni in carica, è stato sì trascinante Mbappé, ma anche Giroud e Theo Hernandez hanno recitato un ruolo da protagonisti: il terzino mettendo a referto due assist in due partite (sei su nove gare in totale con la sua nazionale), la punta raggiungendo, grazie alla doppietta segnata all'Australia, Thierry Henry quale miglior marcatore di sempre della Francia. Positivo è stato anche l'impatto di Leao: subito gol al primo pallone toccato con il Portogallo, poi qualche strappo dei suoi entrando dalla panchina nelle altre due gare; l'impressione è che, non appena la posta si alzerà, il portoghese possa alzare ancora il suo livello tanto che Fernando Santos non potrà fare a meno di lui.



Due sorprese e due nei

Sorprese diverse per gli altri due qualificati: Dest ha sicuramente convinto con gli Stati Uniti (un assist, decisivo, a referto per lui), mostrandosi decisamente più solido di quanto fatto vedere al Milan, mentre Ballo-Touré, a causa di un infortunio, non ha ancora esordito nel Mondiale e spera di farlo nella fase ad eliminazione diretta continuando a sorprendere come il suo Senegal. Delusioni, invece, per Kjaer e De Ketelaere; entrambi sono stati eliminati in gironi abbastanza abbordabili e, per entrambi, i minuti giocati sono pochi: 60 per il danese (a causa in un infortunio), solo 15 per il talento belga.