Higuain e un derby da dimenticare subito: zero tiri in porta, nessun duello vinto e solo dieci passaggi completati

La tanto attesa sfida a distanza tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi è stata vinta purtroppo dal capitano dell’Inter, che nel recupero ha regalato i tre punti ai nerazzurri con un gol arrivato anche grazie alla complicità di Donnarumma e della difesa milanista. Il Pipita (e ovviamente tutti i tifosi rossoneri) sognava una notte diversa, ma purtroppo le cose non sono andate bene, anzi per l’argentino è stata una partita davvero complicata e deludente.

NUMERI NEGATIVI - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina i numeri della gara di Higuain: appena 10 passaggi completati, nessun tiro in porta e un paio respinti, nessun duello vinto. Insomma, il nulla praticamente, anche se ovviamente la colpa non è solo sua, ma anche dell’atteggiamento troppo rinunciatario della squadra rossonera e della poca precisione dei suoi compagni di squadra. Il numero 9 milanista ha provato anche a tornare verso il centrocampo per dare una mano nella costruzione dell’azione, ma pure lui ieri è stato piuttosto confusionario.

DERBY DA DIMENTICARE - Quello di ieri era il primo derby milanese di Higuain, il quale vorrà certamente dimenticarlo il prima possibile. Per sua fortuna, il Milan tornerà subito in campo giovedì in Europa League e domenica poi ospiterà a San Siro la Sampdoria: per cancellare la brutta partita di ieri, Gonzalo e gli altri rossoneri devono fare solo una cosa, cioè tornare subito a vincere.