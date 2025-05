Ibra ammette la stagione fallimentare: "Non è stata quella che sognavamo, non è abbastanza. Ci rialziamo, cresciamo e torniamo più forti"

Il Milan ha da poco concluso una stagione che definire disastrosa sarebbe quasi un voler minimizzare. Ottavo posto in campionato, niente competizioni europee l'anno prossimo, una Coppa Italia persa in finale, una Supercoppa Italiana vinta, una Champions League abbandonata in modo assurdo contro Dinamo Zagabria e Feyenoord e ben due allenatori esonerati, con i giocatori che hanno spesso dato in campo, tra gesti "tecnici" e ammutinamenti, uno spettacolo non degno della maglia che indossano.

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan, con un post su Instagram fa mea culpa con i tifosi e promette che il futuro sarà migliore.

"Non è stata la stagione che sognavamo e nemmeno quella per cui abbiamo lottato. Un trofeo, una finale persa... Non è abbastanza per un club come il nostro. Ma ogni battuta d'arresto alimenta il nostro fuoco. Ogni lezione imparata costruisce il nostro futuro. Quest'anno potremo anche aver perso la battaglia, ma il futuro dirà chi vincerà la guerra. Ci rialziamo, cresciamo e torniamo più forti. Forza Milan, sempre".