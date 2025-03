Ibra: "Lite con Furlani, tutte falsità. Qui per aiutare nel presente e nel futuro"

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a DAZN nel pre partita di Napoli-Milan. Le sue dichiarazioni:

Hanno parlato tanto di te in questi ultimi 20 giorni, volevano tutti sapere dov’eri

“Sono stato male, ho tagliato i capelli e il fisico ha preso uno shock. Scherzi a parte, sono stato male, ho avuto un virus, ho perso pure 3 kg. Ma ora sto meglio e sono presente”.

Continuerai a dare il tuo aiuto?

“Sono qua per aiutare tutti quanti, in campo e fuori campo. Come prima, presente e futuro”.

Quanto è importante avere la figura del DS nel vostro gruppo?

“Si parla tanto di questa figura, noi siamo uniti. Stiamo parlando tutti i giorni per capire cosa serve e cosa non serve, poi non posso entrare nei dettagli. Ho visto che hanno scritto che ho litigato con Furlani ed altre cose, ma sono tutte falsità, inventate. Con Furlani parlo tutti i giorni di tutte le cose, prima, oggi e domani. Sono qua per aiutare tutti. In campo spero che va meglio, e anche fuori campo”.

Una leggenda metropolitana racconta di una tua visita a Napoli con Cannavaro… C’è stato un momento in cui hai pensato che potesse essere la città giusta?

“Sì, ero vicino, era 5-6 anni fa. Non è successo ed era destino, forse non doveva succedere. Quando sono entrato in campo ora mi ha data tanta adrenalina, se non ricordo male nell’ultima partita qua ho fatto due gol. Ho bei ricordi in questo stadio. Sì è vero, Cannavaro mi portava in giro… Guidava… No, non posso dire tutto (ride, ndr)”.