Ibrahimovic a Sky: "Contento di Mandzukic, metteremo paura in due agli avversari. Il rinnovo? Dipende da Paolo"

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Cagliari-Milan.

Sulla prestazione: "Dovevo farne un altro, ne sono bastati due per vincere. E' stata una gara difficile, non ho giocato per 57 giorni, mi dispiace. Può succedere. In uno in meno non è facile giocare, contro una squadra contro cui è difficile giocare".

Sui giovani: "I giovani mi motivano, fanno le sfide con me per vedere chi corre di più, io non mollo e dimostro che posso correre come loro".

Sul momento: "Stiamo facendo bene, siamo quasi a metà campionato. Adesso iniziano le gare più difficili. Sarà un programma molto duro, però con Mandzukic, Meité, non so se ne arrivano altri. Più giocatori disponibili per il mister, possono girare".

Su Mandzukic: "Sono contento, così ne abbiamo due che mettono paura agli avversari".

Se crede allo scudetto: "Credo in Zlatan".

Sul rinnovo: "Dipende da lui, da Paolo. Sono molto felice al Milan. Questo ritorno al Milan mi ha cambiato tanto, sono molto contento".