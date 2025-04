Il caso Gimenez: un gol costa 9 milioni. Lucca il suo vice nel nuovo Milan?

L'investimento da oltre 28 milioni di euro che il Milan ha fatto nello scorso calciomercato invernale per il momento non sta ripagando. Santiago Gimenez sembra spaesato, confuso, in un contesto che di certo non lo starebbe aiutando. Dopo un primo importante impatto con il mondo rossonero, l'effetto del messicano si sarebbe piano piano sempre più affievolito, come analizzato questa mattina anche dai colleghi de La Gazzetta dello Sport che hanno sottolineato il fatto che il Bebote non segna da addirittura quasi due mesi, dalla vittoria di misura contro il Verona che ha portato proprio la sua firma.

Contro la Fiorentina avrebbe potuto sbloccarsi, ma così come successo contro il Napoli, o ancora prima contro Como, Lecce, Lazio, Bologna e Torino, Santi non ha trovato i tempi ed i modi per riuscire ad infilare il portiere avversario e farsi scrollare di dosso tutte le critiche di queste ultime settimane. Il tempo però è dalla sua parte, certi che comunque Gimenez ripagherà l'importante investimento fatto quest'inverno dal Milan.

Nel mentre, comunque, il suo rendimento è diventato un caso particolarmente oneroso: fermo a 3 gol con la maglia rossonera, ognuna delle reti segnate sono costate al Diavolo 9 milioni di euro, troppi soldi che forse sarebbe stato meglio "spalmare".

La questione vice Gimenez

Nonostante le evidenti difficoltà di questo periodo, Santiago Gimenez è l'unico certo del posto nel Milan anche l'anno prossimo. Tammy Abraham e Luka Jovic devono ancora meritarsi la conferma, ma se i loro rendimenti dovessero continuare ad essere quelli delle ultime settimane, il club rossonero non ci penserebbe più di due secondi a trattenerli in rosa.

Tra i due litiganti spunta però anche un terzo. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che Lorenzo Lucca potrebbe essere una candidatura valida per l'attacco del Milan. Un vice Gimenez di lusso, che però costa tanto (35 milioni di euro) e sul quale ci sarebbe la forte concorrenza delle più importanti squadre di Serie A, Inter su tutte.