Il centrocampo del Milan ha bisogno di personalità ma la soluzione c'è: Ismaël Bennacer

In queste prime quattro partite di campionato il Milan non è riuscito mai a regalare ai suoi tifosi prestazioni entusiasmanti, complice anche una manovra lenta e prevedibile. Nonostante i giocatori abbiano dichiarato più volte che Giampaolo ha le idee chiare e i suoi dettami spingano a giocare un calcio offensivo, i rossoneri non sono mai riusciti ad alzare il ritmo e ad andare in verticale per scardinare le difese avversarie.

LA SOLUZIONE C'È - Le giocate del Milan a centrocampo sono spesso scolastiche e serve sicuramente più personalità. La soluzione fortunatamente sembra esserci, almeno sulla carta: Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino è stato preso in estate dall'Empoli per una cifra vicina ai 16 milioni di euro per regalare a Giampaolo un play adatto al suo gioco. Tuttavia a causa della Coppa d'Africa, che ha visto il giovane Ismaël trionfare con la sua Algeria, Bennacer ha praticamente saltato tutto il ritiro precampionato del Milan, non riuscendo così a lavorare il tempo necessario con il nuovo allenatore rossonero.

VELOCITÀ E PERSONALITÀ - Giampaolo ha ribadito a più riprese che prima di mandare un giocatore in campo c'è bisogno che impari gli schemi e le sue idee calcistiche, risultando magari a tratti troppo rigido. Ma ora, dopo 6 punti in 4 partite e un derby perso, è evidente che il centrocampo rossonero abbia bisogno di un qualcosa in più che dia imprevedibilità e brio alla manovra. Ed è proprio quello che ha fatto vedere Bennacer lo scorso anno con l'Empoli: tanta personalità, verticalizzazioni, rapidità di gambe e di pensiero. Tutte caratteristiche che in mezzo al campo servirebbero come il pane, sperando di poterle (ri)vedere già questo giovedì contro il Torino.