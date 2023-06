Il CEO del Villarreal 'mente': è lì che si può infilare Furlani. Il Milan ci prova per Chukwueze

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Una settimana esatta fa il primo incontro, in qualche modo, pubblico: gli agenti di Samuel Chukwueze, esterno del Villarreal, hanno fatto visita per un paio d'ore a Casa Milan a Geoffrey Moncada, capo scout rossonero, per parlare delle possibili richieste del calciatore nigeriano in caso di trasferimento in Italia; non si è parlato di cifre dell'operazione, ma di presupposti per imbastirla.

E l'invito ad imbastirla sembra essere arrivato anche da Roig Negueroles, CEO del Villarreal, che in una intervista ad AS ha rivelato prima che il Submarino Amarillo non è in una situazione economica florida e che avrebbe bisogno di vendere e, poi, che Chukwueze potrebbe anche partire con l'ooferta giusta: "Samu è un ragazzo straordinario che è con noi da tanti anni. È vero che sarebbe entusiasta di giocare per un grande club in Europa o in Premier League, e abbiamo sempre lavorato fianco a fianco per migliorarlo, e se si presentasse questa opzione, ci sederemmo e negozieremmo. Ma bisognerà vedere se arriva qualche offerta vantaggiosa per le tre parti. In questo caso non è ancora arrivata alcuna offerta e ha un anno in più di contratto".Quale potrebbe essere, dunque, questa 'offerta giusta'? Per il Milan, sicuramente, il valore del cartellino ad un anno dalla scadenza di contratto non dovrebbe andare sopra i 20-25 milioni di euro, provando a trattare, magari, con una offerta leggermente inferiore alla ventina di milioni. Il Villarreal, dal canto suo, dichiara, sempre attraverso il CEO Negueroles, che non si farà intimorire dalla possibilità di perdere il calciatore a zero, ma sembrano dichiarazioni di facciata più che altro: possibile che un club in difficoltà economica preferisca perdere anche un gruzzoletto importante come 20 milioni circa pur di non perdere un suo giocatore a titolo gratuito? Furlani e Moncada, probabilmente, pensano di no: è lì che si potrebbe infilare - presto - la trattativa del Milan per Chukwueze.