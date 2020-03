Il Giornale - Boban: "Mia intervista ineccepibile. Rangnick? Avevano chiuso a dicembre senza dirci nulla"

Il quotidiano Il Giornale riporta alcune parole di Zvonimir Boban dopo il licenziamento per giusta causa. L'ex Cfo rossonero, ovviamente, non ha gradito l'azione del club: "La mia intervista è legalmente ineccepibile - dice in merito alle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta - arrivata dopo tante domande di chiarimenti interni puntualmente ignorati. Non sapevo che fossimo in Corea del Nord. Rangnick? Avevano chiuso a dicembre senza dirci nulla". Questo, dunque, il pensiero di Zvone dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento, che sarà contestata e impugnata dinanzi a un giudice del lavoro.