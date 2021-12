Il gol di Empoli per riparte al meglio: Theo deve essere l’arma in più del 2022 rossonero

Theo Hernandez è uno dei pilasti di questa squadra, uno dei più importanti e, nel corso delle tre stagioni, ha dimostrato soprattutto di essere uno dei più deicisivi. In questa prima metà di stagione, però, sono mancate un po' le sue sgaloppate sulla sinistra: nel girone d'andata, infatti, il terzino francese he realizzato solamente due gol, uno con il Venezia e uno con l'Empoli, l'ultimo dell'anno dei rossoneri. In termini di assist, invece, non si può chiedere di più, realizzandone ben cinque.

CON LEAO...- Con l'avvento da titolare di Rafael Leao, che ormai ha fatto lo step mentale per diventare anch'esso una colonna di questo Milan, sono aumentati i compiti difensivi di Theo Hernandez. Il terzino francese, abituato per una stagione e mezza ad avere molti più spazi in fase offensiva grazie ai tanti movimenti di Ante Rebic, ma anche una grossa mano in fase difensiva con i ripiegamenti del croato, in questa nuova annata ha trovato qualche difficoltà in più: sono aumentati gli errori, ed è su questo che mister Pioli dovrà lavorare fortemente per far si che Theo possa migliorare ulteriormente anche nella fase difensiva.