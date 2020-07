Il miglior Milan della stagione distrugge una Lazio spuntata e mette pressione a Napoli e Roma

Una grande vittoria per il Milan, che ha battuto con grandissimo merito una Lazio che, dalla ripresa del campionato, non sembra più la squadra che volava prima dello stop forzato per il Coronavirus. A maggior ragione oggi, dato che Inzaghi era letteralmente senza attacco. Al netto delle assenze di Immobile e Caicedo, però, la squadra di Pioli ha interpretato alla perfezione la partita, reggendo la spinta biancoceleste nei primi venti minuti e colpendo alla prima occasione utile, anche con l'aiuto di un pizzico di fortuna. E' stato probabilmente il miglior Milan della stagione, rapportato al valore dell'avversario, insieme al primo tempo del derby. Il gol (deviato) di Calhanoglu e il successivo rigore trasformato da Ibrahimovic (Strakosha è andato vicinissimo a deviare il tiro fuori dallo specchio della porta) hanno letteralmente chiuso il match. Il ritorno di Zlatan è stato importante soprattutto dal punto di vista psicologico e fa piacere ai tifosi rossoneri vederlo così partecipe delle azioni di gioco anche dopo essersi accomodato in panchina. La squadra ha giocato sicura di sè e ha commesso pochi errori. Da sottolineare soprattutto la prestazione di Kjaer, che non ha sbagliato letteralmente nulla in 90 minuti, ma anche nel resto dei suoi compagni è impossibile trovare un giocatore insufficiente. Bravo anche Rebic, subentrato al posto di Ibra, a trovare il decimo gol stagionale tra campionato e coppa. Unica nota negativa per Pioli, la contusione al polpaccio di Calhanoglu. Tra domenica e lunedì si capirà se il turco riuscirà a recuperare per la sfida infrasettimanale contro la Juventus, a cui il Milan, con la vittoria di questa sera, ha consegnato mezzo Scudetto. Ma intnato domani sera i rossoneri guarderanno con grande interesse la sfida tra Napoli e Roma per la corsa all'Europa League.