Il Milan cade di misura con il Bayern, ma ci sono diversi segnali positivi da cui ripartire

Finisce 1-0 per il Bayern Monaco la sfida con il Milan giocata al Children Mercy Stadium di Kansas City. Decide il gol di Goretzka al 48’ del primo tempo, con il centrocampista tedesco bravo a tagliare alle spalle di Strinic su imbucata di Tolisso. Eppure i rossoneri, nonostante avessero subito il ritmo e il gioco dei tedeschi, avevano avuto le chance più importanti della prima frazione con Theo Hernandez che ha messo alla frusta Neuer e poi, insieme a Calabria, ha prodotto diversi cross che non sono stati sfruttati dai compagni. Soprattutto da Daniel Maldini, autore di una buona prova, che dai 10 metri non ha saputo orientare bene il corpo per mettere in porta un assist al bacio di Theo. Il terzino francese è poi uscito dal campo a seguito di una distorsione alla caviglia destra che è stata oggetto di indagini strumentali all’ospedale di Kansas City per capire quella che sarà la diagnosi finale.

Nel secondo tempo, la grande chance per pervenire al pareggio capita sui piedi di Cutrone: l’attaccante rossonero è bravo a intercettare il giro palla di Sule e a presentarsi a tu per tu con Ulreich, che in spaccata compie una grande parata. È questo lo squillo principale del secondo tempo del Milan, che ha messo in mostra diversi elementi che hanno fornito una buonissima prestazione come Calabria, Gabbia e Biglia. Da rivedere Calhanoglu e Borini mentre Piatek ha avuto pochi palloni da poter gestire nell’area bavarese.

Ma più in generale, si sono visti – a tratti – i primi segni di ciò che vuole Giampaolo, soprattutto sul lavoro dei terzini, con Calabria e Theo che hanno spinto molto e creato superiorità sulle loro bande di competenza.