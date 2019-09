Il Milan deve mettere il turbo sulle fasce: a sinistra servono la potenza e la spinta di Theo Hernandez

Theo Hernandez era stato il migliore tra i rossoneri nelle prime due amichevoli estive contro Novara e Bayern Monaco, ma purtroppo contro i tedeschi si è infortunato alla caviglia ed è stato costretto a restare ai box per oltre un mese. Ora che il peggio è alle spalle e anche la sua condizione fisica è in miglioramento, Marco Giampaolo lo ha messo in campo nella ripresa durante il derby e il francese ha fatto vedere grande spinta e potenza sulla fascia sinistra.

SPINTA E POTENZA - Giovedì contro il Torino, Hernandez potrebbe fare finalmente il suo esordio da titolare in Serie A: l'ex Real Madrid ora sta bene e ha solo bisogno di giocare con continuità per arrivare al 100% della forma. Visto il momento negativo che sta attraversando il Milan, la spinta del francese sulla sinistra potrebbe essere molto importante. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa squadra ha maledettamente bisogno di mettere il turbo e dunque Theo può essere l'uomo giusto per vivacizzare un po' la fascia sinistra.

FASE DIFENSIVA - Gli unici dubbi che ci sono su Hernandez riguardano la fase difensiva: lui è infatti soprattutto un terzino di spinta, ma per fare bene in Serie A deve imparare anche a difendere. Il giocatore ha comunque grande voglia di fare e quindi darà tutto sè stesso per migliorare la sua attenzione in fase di copertura. In questo momento, però, al Milan serve soprattutto la sua vivacità e la sua velocità offensiva.