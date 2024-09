Il Milan in prestito: il borsino dei 7 calciatori. Kalulu non vede il campo, Romero sbaglia un rigore

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 7 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Un'ora di partita per il centravanti, nel pareggio dell'Empoli a Bologna. Come generosità è encomiabile, andando anche sulla sinistra pur di lavorare per i compagni. Si vede poco, però, in fase conclusiva.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 4

Reti: 2

Assist: 1

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

Solo panchina per il francese, nello 0-0 casalingo contro la Roma. Thiago Motta gli prefereisce a destra il giovane Savona, mentre come coppia centrale punta su Bremer e Gatti. Se può consolarlo, Danilo fin qui ha giocato meno di lui pur essendo il capitano dei bianconeri. 5 minuti per il brasiliano contro i 13 di Pierre, sceso in campo nel finale della partita contro il Verona.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

- - -



MARKO LAZETIC (TSC)

Dopo il flop in Olanda l'attaccante prova a rilanciarsi in patria. 90' nella partita persa in casa contro il Mladost. Per il serbo fin qui quattro presenze da titolare.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

- - -

MARCO PELLEGRINO (Independiente)

Impatto impegnativo per l'argentino, che dopo aver esordito nel bollente derby contro il Racing Avellaneda, peraltro entrando a freddo dalla panchina, stavolta gioca 90 minuti contro il River Plate. E in entrambe le gare il risultato finale è 0-0. Addirittura troverebbe il gol al "Monumental" a dieci minuti dalla fine, rete annullata per un precedente fallo di mano di un compagno di squadra.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Il pupillo di Vincenzo Italiano ritrova la panchina, osservando il Bologna fermarsi in casa contro l'Empoli. Il centrocampista fin qui non è ancora sceso in campo.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LUKA ROMERO (Alavés)

Solo otto minuti per l'argentino, nel successo dei baschi in casa contro il Las Palmas per 2-0. Nonostante il poco tempo a disposizione si procura un calcio di rigore, ma lo fallisce mandando a lato.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

- - -

DEVIS VAZQUEZ (Empoli)

Ottimo impatto per il colombiano, che dopo il buon lavoro ad Ascoli nonostante la rete subita si è conquistato il salto in Serie A diventando titolare. Una buona prova nel complesso anche nel pari dell'Empoli a Bologna. Primo tempo senza troppi patemi, all'inizio del quale ha poco da rimproverarsi sulla rete di Fabbian.Poco impegnato anche nel secondo.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 4

Reti subite: 3

Clean sheet: 1