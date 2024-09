Il Milan in prestito: il borsino dei 7 calciatori. Kalulu si prende la Juve, Colombo continua a segnare

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 7 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Ha aperto le marcature nel successo dell'Empoli a Cagliari con un tiro di grande precisione e per tutta la partita si è dimostrato un costante pericolo per la difesa avversaria. Il suo movimento senza palla ha creato spazi per i compagni e la sua capacità di giocare spalle alla porta si è rivelata preziosa per far salire la squadra nei momenti di pressione avversaria. Ha lavorato molto per la squadra, sacrificandosi anche in fase di non possesso.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 6

Reti: 3

Assist: 1

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

Terza partita consecutiva da titolare per il francese, che si sta prendendo la Juventus. Se contro Empoli e PSV Eindhoven ha giocato, bene, da terzino destro, stavolta Thiago Motta lo propone centrale facendo rifiatare Federico Gatti. Diligente e sempre attento, non sbaglia nulla e si dimostra meccanismo già ben oliato nel sistema bianconero.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

- - -



MARKO LAZETIC (TSC)

Dopo il flop in Olanda l'attaccante prova a rilanciarsi in patria, ma fin qui fatica. Solo un quarto d'ora nella sfida vinta per 5-2 dal suo TSC contro il Novi Pazar. Di reti nemmeno l'ombra.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 8

Reti: 0

Assist: 0

- - -

MARCO PELLEGRINO (Independiente)

Solo panchina per l'argentino nell'ultimo turno di campionato, nella sfida contro l'Argentinos Juniors pareggiata per 0-0. Il suo impatto dal suo arrivo all'Independiente è stato fin qui buono, disimpegnandosi bene nel derby contro il Racing e nella sfida contro il River Plate. Nelle settimane seguenti però è stato utilizzato col contagocce: solo 7 minuti contro il Belgrano una settimana fa.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

La sua esperienza al Bologna fin qui non è molto fortunata. Solo due presenze, una da titolare in campionato contro il Como e l'altra da subentrato in Champions League contro lo Shakhtar. Salta il Monza per lo stiramento dei legamenti collaterali mediali del ginocchio. Infortunio comunque lieve e il rientro è stimato in una settimana.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LUKA ROMERO (Alavés)

Seconda panchina consecutiva senza entrare per l'argentino, che osserva i compagni di squadra battere il Siviglia. L'ultima presenza dell'attaccante risale al 1° settembre, dove ha giocato solo gli ultimi 8 minuti della sfida contro il Las Palmas, sprecando peraltro un calcio di rigore.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

- - -

DEVIS VAZQUEZ (Empoli)

Ottimo impatto per il colombiano, che dopo il buon lavoro ad Ascoli nonostante la rete subita si è conquistato il salto in Serie A diventando titolare. Prestazione solida a Cagliari, si è fatto trovare sempre pronto quando chiamato in causa. Ha trasmesso sicurezza a tutto il reparto difensivo, contribuendo in maniera significativa al clean sheet. Nel finale ha compiuto una grande parata sul tiro deviato di Gaetano, salvando il risultato.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 6

Reti subite: 3

Clean sheet: 3