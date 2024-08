Il Milan programma le uscite per le liste, ad oggi uno tra Musah e Bennacer è fuori dalla Champions

Si avvicina il gong di fine mercato, c'è sempre meno tempo per effettuare le scelte che andranno a definire la rosa del Milan per la stagione 24/25 in Champions League ed in Serie A. Ricordiamo i criteri di compilazione delle liste e poi aggiorniamo sulla situazione attuale.

Per la Serie A e la Champions League i club dovranno presentare una lista composta da 25 giocatori che parteciperanno alla competizione. Di questi 25, 8 devono essere calciatori cresciuti all'interno del vivaio (4 formati nel vivaio nazionale e 4 formati nel vivaio del club) e 17 possono essere gli "stranieri". In Serie A sono esenti da registrazione gli U22 (Musah e Jimenez, ad esempio), mentre in Champions League sono esenti da registrazione (Lista B) solo gli U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso due stagioni continuative nel club (quindi niente Musah e Jimenez ma solo i vari Zeroli, Bartesaghi, Liberali ecc).

STRANIERI

1 - Maignan

2 - Tomori

3 - Thiaw

4 - Pavlovic

5 - Emerson

6 - Theo

7 - Bennacer (in uscita?) - Musah*

8 - Fofana

9 - Loftus-Cheek

10 - Reijnders

11 - Chukwueze

12 - Pulisic

13 - Okafor

14 - Leao

15 - Saelemaekers

16 - Jovic

17 - Morata

*esente da registrazione in Serie A, non in Champions League

FORMATI

18 - Calabria

19 - Pobega (in uscita?)

20 - Gabbia

21 - Sportiello

22 - Florenzi

23 - Terracciano (in uscita?)

Per la Serie A la rosa è attualmente a posto, completa nei suoi 17 stranieri e non c'è bisogno di nessun "taglio" se si da per scontato che Kalulu e Adli verranno ceduti prima della fine del mercato.

In Champions League invece il discorso cambia, visto che Musah, a differenza della Serie A, non è esente da registrazione. Andando per logica uno tra lui e Bennacer può essere un escluso eccellente. A meno che le sirene arabe per Isma non si facciano sempre più concrete e rumorose...