Il Milan va in tournée: la squadra ha ancora lacune. Solo tre acquisti dal mercato

Questa sera il Milan si imbarcherà sul volo charter che porterà la squadra a Singapore, prima tappa di una tournée di poco più di dieci giorni che vedrà impegnata la squadra di Massimiliano Allegri tra Asia e Pacifico con tre amichevoli in programma. In attesa di avere una lista dei convocati al tour, considerando che qualcuno potrebbe anche rimanere a Milano per ragioni di mercato, vediamo a che punto sono le trattative rossonere e che squadra ha in mano il tecnico.

Lacune in difesa e attacco

Inutile nascondersi dietro un dito, la rosa a disposizione di Allegri per la tournée presenta delle lacune in diverse zone del campo. Quelle più evidenti riguardano i terzini: oggi nell'amichevole contro il Milan Futuro hanno giocato Filippo Terracciano e Bartesaghi (autore anche del primo gol). Non possono essere loro i titolari o comunque non possono solamente loro reggere il peso del reparto. Un altro buco abbastanza evidente riguarda il centravanti. Il Milan una punta ce l'ha e si chiama Santiago Gimenez ma fino a inizio agosto sarà in vacanza per recuperare dopo la Gold Cup. Al momento Allegri può contare solo su Noah Okafor e Lorenzo Colombo che però rimangono due profili in uscita, con i quali dunque sarà difficile costruire qualcosa.

Solo tre acquisti

Al 19 luglio da un Milan arrivato ottavo e fuori dalle coppe, che ha incassato per Reijnders, Theo, Kalulu e Pellegrini già una buona somma di denaro, era legittimo aspettarsi ben più dei tre colpi finora conclusi. Uno è Samuele Ricci, chiuso praticamente a gennaio e perfezionato a inizio luglio: sarà lui il nuovo mediano rossonero. L'altro è Luka Modric, colpo importantissimo per lo spogliatoio e che sicuramente ha ancora qualcosa da dare anche in campo: non sarà in Asia con la squadra, è ancora in vacanza dopo il Mondiale per Club. Il terzo acquisto è Pietro Terracciano, un "colpo" che lascia il tempo che trova e ha funzione di riempire le caselle delle rotazioni, in questo caso in porta. Oltre alle tre lacune evidenziate nel paragrafo precedente è necessario che il Milan inserisca un'altra mezzala ed è per questo che Ardon Jashari non è stato ancora mollato, così come potrebbe essere interessante puntare anche su un difensore centrale: quest'ultimo caso solo se esce qualcuno.