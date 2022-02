Il piede di Mike e la velocità di Rafa: Maignan-Leao, lo schema è perfetto

Il Milan ha battuto 1-0 ieri pomeriggio la Sampdoria grazie ad un gol di Rafael Leao. Fin qui nulla di strano, se non fosse che l'assist decisivo per la rete del portoghese è stato di Mike Maignan: un lancio perfetto di 76,58 metri per mettere in moto l'ex Sporting Lisbona che con un tocco ha superato il suo marcatore e poi con un preciso piatto destro ha battuto Falconi. Un'azione di appena otto secondi, uno schema perfetto che i due hanno provato spesso anche in allenamento per sfruttare la precisione con i piedi di Maignan e la supervelocità di Leao. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

ASSIST AL BACIO - Dopo le grandi parate nel derby, stavolta il portiere rossonero è stato decisivo con un lancio lungo che ha tagliato in due la difesa della Sampdoria e ha regalato un assist al bacio per il velocità portoghese. Non è la prima volta che i due provano questo schema, già in altre partite ci avevano provato: in fondo perchè non sfruttare al meglio l'ottimo piede di Maignan e lo scatto bruciante di Leao?

ECCO SUPER LEAO - Se Mike non sta facendo assolutamente rimpiangere Donnarumma, Rafa si sta confermando sempre più ad altissimi livelli e ormai è diventato un elemento imprescindibile della squadra di Pioli. Non è un mistero che il Milan sia al lavoro per blindarlo fino al 2026 perchè ovviamente un giocatore così non può non attirare l'attenzione dei top club europei. Ma in via Aldo Rossi se lo vogliono tenere molto stretto.