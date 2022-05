Il Sole 24 Ore - RedBird vicino alla firma per l'acquisto del Milan

MilanNews.it

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il fondo americano RedBird Capital avrebbe superato nelle ultime ore la concorrenza di Investcorp con un'offerta da 1.3 miliardi di euro e sarebbe ora molto vicina alla firma che sancirebbe il passaggio di proprietà del Milan da Elliott al nuovo fondo americano.

La cifra, in base ad una serie di meccanismi, potrebbe lievitare negli anni successivi fino a 1.8 miliardi. La struttura finanziaria dev'essere ancora chiarita, ma per il momento RedBird dovrebbe mettere sul piatto 600 milioni di equity con Elliott che potrebbe partecipare con un cospicuo finanziamento ripagabile in 5 anni. L'attuale proprietà del Milan, secondo l'indiscrezione, dovrebbe rimanere comunque in quota nella società anche se, per il momento, non ha rilasciato alcun commento.

Se tutto andrà secondo le attese e senza intoppi legati alla struttura finanziaria dell'offerta di Red Bird, la cessione del Milan potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.