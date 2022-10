Il suo Milan fatica, ma Pioli ne esalta lo spirito: a Verona un'altra vittoria di squadra

MilanNews.it

Non è stata certamente la migliore prestazione stagionale, ma dopo il ko in Champions League contro il Chelsea, per il Milan era fondamentale reagire subito e continuare al ricorsa in campionato al Napoli capolista. Ieri sera a Verona, il Diavolo è apparso poco brillante e ha subìto l'energia dei gialloblù, ma per fortuna alla fine ha avuto comunque la forza di portare a casa i tre punti.

SPIRITO DI SQUADRA - Nel post-partita, Stefano Pioli ha esaltato in modo particolare lo spirito di squadra del suo Milan: "Ancora una volta però nelle difficoltà la squadra ha saputo lavorare insieme, abbiamo delle individualità che ci permettono di trovare la giocata vincente come quella di Rebic per Sandro. Il bicchiere è pieno, anzi, colmo" le parole del tecnico rossonero riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport. Anche nella scorsa stagione, questo gruppo ha dimostrato tutta la sua forza soprattutto nei momenti più complicati.

RECUPERI IMPORTANTI - La vittoria di ieri permette al Milan di vivere ora quasi una settimana intera senza impegni in modo più sereno. Sabato a San Siro arriverà il Monza di Berlusconi e Galliani, un match dal sapore particolare per tutto l'ambiente rossonero. Per questa sfida, Pioli spera di riavere a disposizione Maignan, Kjaer e De Ketelaere, i cui recuperi saranno fondamentali per il tour de force che attende il Diavolo da qui a metà novembre tra campionato e Champions League.