In attesa della fantasia di Paquetà, il Milan deve ritrovare il suo 10: Calhanoglu fondamentale per le ambizioni Champions

Nei giorni in cui il Milan ha mosso i decisivi passi verso Paquetà, la cui enorme qualità richiama i fasti verdeoro del passato, una delle poche ombre sul mondo rossonero gravita sul primo "fantasista", il numero 10. E' innegabile che Hakan Calhanoglu non sia partito a spron battuto in questa stagione, in netto contrasto rispetto a qualche mese or sono, quando il nativo di Mannheim fu uno dei protagonisti della rincorsa dell'undici di Rino Gattuso, con gol importanti e prestazioni di altissimo livello.

CONTA LA TESTA - Con la Turchia non ha brillato, con il Milan ci ha provato (tanto) col tiro da fuori, non riuscendo però a sbloccarsi, spegnendosi poi in termini fisici e di demoralizzazione. Bisogna sottolineare che Hakan non ha certamente vissuto un'estate semplice dal punto di vista personale, ma è chiaro che l'emotività spesso lo porti a scaricare le batterie in campo. All'inizio dell'annata 2017/18 assistemmo a qualcosa di simile: il classe '94 non riusciva ad esprimersi al meglio, anche per disabitudine al calcio italiano, con conseguenti prestazioni che partivano discretamente ma poi peggioravano col passare dei minuti. E' stato Gattuso a "trasformarlo", rimettendolo in carreggiata e sfruttando appieno il suo potenziale.

RECUPERO FONDAMENTALE - La situazione attuale è certamente meno problematica rispetto a quella dell'anno passato, ma è chiaro che chiunque si aspetterebbe di più da Hakan, soprattutto lui stesso. Per il momento il Milan ha tratto beneficio dai vari Suso, Higuain e Cutrone, mentre il turco ha latitato in termini offensivi: una mancanza mitigata da altri compagni di squadra che, ci si augura, verrà presto superata. L'acquisto di Paquetà potrebbe portare tanta classe da gennaio in poi, ma il Diavolo ha già un numero 10 e il suo contributo sarà fondamentale per proseguire il percorso verso la Champions, già a partire dal derby di domenica.