Kjaer a MTV: "Siamo sereni, conosciamo il nostro livello. Lo United? Per vincere la coppa dovremo batterli"

Simon Kjaer è stato intervistato da Milan TV a due giorni dalla sfida contro la Roma all'Olimpico.

Sul momento: "E' un campionato diverso, mentalmente, fisicamente. Abbiamo fatto 14 mesi molto bene, il nostro lavoro è giusto, le difficoltà fanno parte del calcio".

Sulla squadra: "Quando ci alleniamo la voglia di lavorare è sempre uguale, abbiamo sempre fame. Nei periodi così è più difficile alzarsi, ma il mister ci sta dando stimoli per reagire subito, prima torniamo al nostro livello, più riusciremo a crescere".

Sulla mancanza dei tifosi: "Senza tifosi si vede la differenza, siamo abituati. Quando torneranno avvertiremo una grande emozione. Sarà come la prima volta in uno stadio".

Sul lavoro settimanale: "Non cambiamo modo di lavorare, continuiamo sulla stessa strada, è normale trovare difficoltà in un campionato, siamo fiduciosi di essere una grande squadra".

Sul sorteggio col Manchester: "Io preferisco giocare contro i migliori. Il Manchester è il migliore in Europa League, è come un sorteggio di Champions, per me va benissimo. Se vogliamo vincere l'Europa League dobbiamo batterli lo stesso, adesso o più tardi è uguale. E' una grande partita, ci sono grandi stimoli".

Sulle sconfitte: "Siamo undici in campo, si vince e si perde insieme. Su questo non ho mai avuto dubbi".

Sulle sensazioni: "Abbiamo voglia di tornare a vincere, non ho alcun dubbio. Le gare con Spezia e Inter non sono state al nostro livello, siamo sereni, conosciamo il nostro livello, sappiamo dove siamo forti e dove dobbiamo migliorare ancora. Facciamo il nostro lavoro, sereni".