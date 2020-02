L'attesa per Leao e la mossa della dirigenza: serve una scossa per diventare "grandi"

Cedendo Piatek senza sostituirlo, o meglio sostituendolo con Ibrahimovic, il Milan ha fatto una scelta precisa. Una decisione, oltre che economica, legata principalmente alla valorizzazione di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, prima dell'arrivo dello svedese, ha collezionato 649' complessivi; da gennaio a questa parte il minutaggio, con a disposizione meno della metà delle partite, è pari a 406'. Chiaro il cambio netto nella gestione di un calciatore su cui l'attuale dirigenza punta tantissimo.

LA SVOLTA ATTESA - Le prestazioni dell'ex Lilla sono cresciute (parzialmente) a fianco di Ibrahimovic, ma la prova del nove, senza lo svedese in campo, non è stata assolutamente superata, anzi... Si continua a raccontare che il classe '99 sia in grado di giocare da centravanti, ma la strada da fare è ancora tantissima: contro il Verona, con i veneti in dieci, il giovane attaccante avrebbe dovuto occupare l'area, ma è stato in grado soltanto di partire da lontano, andandosi quasi sempre a scontrare coi difensori avversari. C'è tempo e spazio per crescere, com'è giusto che sia, tuttavia il portoghese dovrà elevare il prima possibile il tenore delle sue gare.

IL DERBY COME TRAMPOLINO? - Ancora il gol non è un problema, sebbene due centri in oltre 1000 minuti (e 19 presenze) siano pochini, quello che serve è una scossa effettiva che testimoni una crescita reale. Per Leao il Milan ha investito una cifra superiore ai 25 milioni, un valore troppo importante per considerare il portoghese una semplice scommessa. Forse proprio per questa stagione la dirigenza ha scelto di fare piazza pulita in attacco, sperando che il ragazzo cresciuto nello Sporting possa sbocciare, andando a diventare il protagonista dell'attacco rossonero del futuro. Ad oggi però questa molla non è ancora scattata. Domenica arriverà il derby, una gara dove Leao potrebbe porre un grosso mattone per quella che sarà la sua carriera, altrimenti ci sarà ancora da aspettare e pazientare.