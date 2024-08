Le Genesi del Milan: il 5° giorno ha portato Emerson. E Ibra ora apre al mediano

vedi letture

"Questo è il giorno cinque dei sette che ha creato Dio" ha dichiarato Zlatan Ibrahimovic oggi pomeriggio nel presentare Emerson Royal. Con questa metafora biblica lo svedese lascia intendere che c'è ancora tempo per perfezionare questo Milan.

E se un giorno della settimana porta un giocatore, è lecito aspettarsi il centrocampista. Ibrahimovic non si è sbilanciato, anzi: il suo "può essere" è l'indizio che porterà alla prossima priorità. Come per Pavlovic per la difesa ed Emerson per la corsia destra è arci-noto l'obiettivo della mediana. È braccio di ferro tra Monaco e Milan per Youssuf Fofana, il giocatore nel frattempo non è stato convocato per il trofeo Gamper che vede la squadra del Principato impegnata contro il Barcellona. E la distanza si accorcia. Pensare di poter realizzare 35 milioni di incasso col giocatore che sarà svincolato fra 10 mesi è irreale, per questo per non restare con un pugno di mosche al termine della prossima stagione sarà necessario scendere a compromessi. E più passa il tempo e più il prezzo è destinato a calare, con i rossoneri che hanno nel giocatore l'alleato principale.

Cosa porterà invece il settimo giorno? Non è detto che arrivi un giocatore, fa sapere Ibra. Ma è possibile che ne arrivino addirittura due se si dovesse trovare un'alternativa a Morata in attacco e l'inevitabile sostituto di Kalulu in difesa. Il tutto non facendo mai il passo più lungo della gamba. Paradossalmente andando anche controcorrente rispetto alla volontà di Gerry Cardinale. Perché stando alle parole del Senior Advisor, il numero uno del club ha aperto alla possibilità di spendere di più.