Leao, a Bergamo un ultimo gettone per riscattare una stagione

Sette gol e sei assist in 39 partite per Rafael Leao. Numeri significativi ed importanti per un classe '99 che veste la maglia del Milan, ma che non soddisfano pienamente i tifosi e gli addetti ai lavori, Pioli in primis, che dal suo attaccante chiede ancora di più. A Bergamo è atteso ad una chiamata importante per riscattare una stagione dettata da alti e bassi, normale quando si tratta di un giovane. Da un giocatore dal suo talento tutti si aspettano di più, sicuramente maggiore concentrazione e costanza durante le partite, un aspetto che Leao sta cercando di migliorare grazie allo stesso Pioli, ma ha dimostrato di non aver raggiunto ancora la piena maturazione.

ULTIMO GETTONE - A Bergamo il portoghese avrà l'ultima ed importantissima chance di riscattare una stagione non del tutto positiva. Non è certa la sua titolarità, ma Rafa, in questre è stato provato a Milanello e potrebbe essere una scelta a sorpresa in attacco. Sette gol per uno esterno d'attacco non sono pochi, ma è proprio per le sue doti tecniche che tutto il mondo rossonero si aspetta il salto di qualità da un momento all'altro, la definitiva consacrazione. Un suo gol a Bergamo peserebbe tantissimo, sarebbe ricordato come l'uomo decisivo nelle partita più importante degli ultimi sette anni, e anche il giocatore è consapevole che questa chance sarà importantissima per la sua crescita e per le ambizioni della squadra.

IN BALLOTTAGGIO - Passando alle notizie di campo, come detto poc'anzi, il portoghese è in ballottaggio sia con Brahim Diaz, per un posto sull'out di sinistra, che con il centravanti Ante Rebic, che, stando agli ultimi aggiornamenti da Milanello, non sarebbe al top della forma fisica. Analizzando tutte le pedine a disposizione, dunque, Leao potrebbe essere l'uomo sorpresa, dato che Pioli vorrebbe affidarsi alla sua fisicità e velocità contro una squadra forte fisicamente come l'Atalanta. Domani, giorno della rifinitura, si capiranno le intenzioni finali del tecnico parmense.