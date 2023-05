Leao: il significato di elongazione, i tempi di recupero e lo storico degli infortuni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan, nel "Monopoli del calcio", ha dovuto pescare la carta imprevisti al minuto numero 11' della sfida casalinga di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri. I rossoneri, infatti, hanno fatto i conti con il guaio muscolare alla gamba destra di Rafael Leao - poi sostituito da Alexis Saelemaekers. Per l'esterno portoghese non si tratta di un infortunio di entità grave, ma la sua presenza nell'andata della semifinale di Champions League contro l'Inter è comunque a rischio.

IL COMUNICATO DEL MILAN SU LEAO

Come riferito dalla società rossonera, l'attaccante portoghese "si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L'evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno" per capire se potrà recuperare per il derby di mercoledì valido per l'andata delle semifinali di Champions League.

LEAO, CHE COSA È UNA ELONGAZIONE MUSCOLARE?

Come riferito dagli specialisti di DSCares, si tratta di una lesione muscolare dovuta da un eccessivo allungamento del muscolo. Consiste nello stiramento di poche fibre muscolari, con possibile ecchimosi (i cosiddetti lividi). Il dolore si avverte generalmente in modo acuto nel momento preciso della lesione, con aumento della sintomatologia al movimento.

LEAO, I TEMPI DI RECUPERO E LE SENSAZIONI

Trattandosi di un infortunio muscolare, anche se non di grave entità, è difficile stimare dei tempi di recupero esatti. Il Milan, come comunicato, valuterà le sue condizioni giorno per giorno. Ma la sensazione è che lo staff medico (e tecnico) non rischierà nulla, anche a costo di mandarlo in tribuna nell'andata della semifinale, che, ricordiamo, si disputerà mercoledì sera a San Siro alle ore 21. Per questo, è molto probabile che lo si rivedrà nella gara di ritorno. Ma nulla è da escludere: il verdetto, di fatto, arriverà a poche ore dal fischio d'inizio di "Gara 1".

LO STORICO INFORTUNI DI LEAO

Come riportato da Transfermarkt, Rafael Leao, oltre ad uno stop di due settimane per contagio da Coronavirus nella stagione 2020-2021, ha subito solamente infortuni muscolari nel corso della propria carriera. E quello contro la Lazio è stato il primo stagionale. Ecco, di seguito, l'elenco completo:

- 2017/2018: infortunio alla coscia (56 giorni di assenza)

- 2017/2018: infortunio muscolare (88 giorni di assenza)

- 2020/2021: infortunio al bicipite femorale (20 giorni di assenza)

- 2020/2021: infortunio muscolare (22 giorni di assenza)

- 2021/2022: infortunio al bicipite femorale (28 giorni di assenza)