Leao probabile assenza anche contro il Bologna: il polpaccio non è ancora a posto

Non arrivano buone notizie da Milanello. Rafael Leao va verso l'assenza anche per la partita contro il Bologna, la terza di questo campionato che è in programma domenica sera alle ore 20.45 a San Siro. Il calciatore portoghese del Milan, dopo aver subito un infortunio al polpaccio destro nel corso dei primi minuti ufficiali della stagione contro il Bari, ha saltato i primi due appuntamenti in campionato contro Cremonese e Lecce nella speranza di recuperare per il rientro dalla sosta. Il polpaccio però non sembra essere ancora a posto e Allegri rischia di dover fare a meno di Leao anche contro il Bologna.

La situazione

Leao aveva appena segnato contro il Bari il primo gol stagionale del Milan, dopo poco più di 10 minuti, quando ha sentito qualcosa che non andava al polpaccio destro ed è stato sostituito. Gli esami strumentali avevano evidenziato una elongazione del muscolo ma allo stesso tempo avevano escluso una lesione. Dopo aver saltato la prima gara contro la Cremonese, in cui l'assenza del giocatore si è sentita moltissimo, il numero 10 è stato in dubbio per Lecce dove però non è stato portato anche per precauzione. Per lo stesso motivo e per recuperare al meglio, Leao non è stato convocato per il Portogallo ed è rimasto a Milanello a lavorare anche nei giorni di pausa. Ciononostante il problema al suo polpaccio non sembra essersi messo ancora a posto e lo costringerà, con ogni probabilità, a rimanere out anche nel primo big match stagionale.