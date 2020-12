Leao, talento in costruzione: qualche correzione di indole ma la struttura è solida

Tra giovani talenti, calciatori esperti e una dirigenza unita e coesa il Milan è un cantiere in corso molto interessante e capace di far intravedere una struttura solida e duratura nel tempo. Per un progetto come quello rossonero ricevere risposte decisive dai giocatori più giovani certifica che il lavoro programmato sta proseguendo sui binari giusti e che le fondamenta sono solide. Tra i pilastri fondamentali del palazzo rossonero non può non figurare Rafael Leao, un talento grezzo e cristallino che ha le spalle per sostenere l’attacco rossonero ma che deve smussare alcuni angoli di personalità altalenante. In un mondo come quello del calcio in cui l’apparenza spesso prevale sulla realtà, il ciondolamento del 17 rossonero lascia spesso presupporre un’indolenza inaccettabile nel Milan ma staff tecnico e lo stesso Pioli ribadiscono come il ragazzo si alleni in maniera professionale e sia pienamente concentrato sui match settimanali.

ESPLOSIVITA’ INARRESTABILE - Il modo migliore per analizzare la prestazioni dei singoli e di una squadra è quello di rivedere la partita in questione a mente fredda. Riguardando l’azione del gol di Leao quello che sorprende è l’esplosività dell’attaccante portoghese: lo scatto del 17 rossonero sembra quello di un centometrista ai blocchi di partenza. La lucidità la freddezza davanti alla porta, poi, sorprendono specie perchè uno dei difetti di crescita che si era imputato a Leao era quello di essere poco spietato con il portiere. La rete a Consigli, invece, racconta di un attaccante capace di sfruttare un’occasione importante e di capitalizzare una rete che ha cambiato inevitabilmente il match. Che Leao sia un giocatore talentuoso è una realtà incontestabile e la stima di Maldini, che dicono grandissima, è la riprova che il Milan crede fortemente nel talento del portoghese. Ancora di più ora che Ibrahimovic è assente e Rebic non è al 100%.

RISPONDERE CON IL LAVORO - Utilizzata come didascalia della sua ultima foto, questa frase è perfetta per correggere quell’indole tanto criticata da addetti ai lavori. Leao è si giovane ma è un ragazzo intelligente e sa che l’impegno è la risposta perfetta a critiche e rimproveri. Oltre a doppi passi, dribbling e gol sa che l’apparenza e la realtà presuppone contrasti, rincorse ad avversari e sacrificio perchè la forza del Milan e di una squadra è il collettivo. Proprio all’interno dello spogliatoio rossonero Leao è uno dei ragazzi più inclusivi del gruppo squadra: oltre i social, il portoghese è descritto come un ragazzo solare e capace di creare gruppo. Un tratto caratteriale da leader e che se completato ad un indole più propositiva lo renderanno un giocatore devastante: i mezzi infatti, come si suol dire, ci sono eccome.