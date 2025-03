live mn Arezzo-Milan Futuro (1-0): la decide un gran gol di Pattarello. Diavolo sconfitto ancora

vedi letture

Altra sconfitta in campionato per il Milan Futuro, che rischia di scivolare nuovamente all'ultimo posto in classifica del girone B di Serie C se domani contro il Pescara il Sestri Levante dovesse fare risultato. Alla fine a spuntarla è l'Arezzo grazie ad una prodezza di Pattarello, ma la partita dello staddio Città di Arezzo è stata tutt'altro che entusiasmante, sia per una squadra che per l'altra.

------

90' + 7' | Finisce qui allo stadio Città di Arezzo. La formazione di Bucchi riesce ad imporsi sul Milan Futuro grazie ad una grande rete di Pattarello al 73esimo minuto.

90' + 5' | L'aveva pareggiata il Milan con un gran gol di Sia, ma la rete del numero 20 rossonero è stata annullata per fuorigioco.

90' + 1' | Altra conclusione del Milan, ma anche in questo caso non è stata centrata la porta. Questa volta ad averci provato è stato Branca.

90' + 1' | Ammonito Coccia dell'Arezzo per aver fermato la ripartenza del Milan con un fallo di mano.

90' | Saranno 5 i minuti di recupero.

88' | Cartellino rosso per Massimo Oddo. Il secondo alla quinta panchina con il Milan Futuro.

86' | Altro cambio anche nell'Arezzo. Fuori uno stremato Pattarello. Dentro Capello.

84' | Altro cambio nel Milan Futuro. Fuori Alesi, dentro Omoregbe.

82' | Ennesima conclusione imprecisa della partita del Milan. Questa volta ci ha provato da dentro l'area di rigore dell'Arezzo Quirini.

79' | Altro cambio nel Milan. Fuori Camporese dentro Chaka Traoré.

76' | Immediata la reazione del Milan, con Bartesaghi che però non ha tradito il copione di questa sera calciando per l'ennesima volta largo rispetto alla porta difesa da Trombini.

76' | Ammonito il 24 dell'Arezzo Chierico, la seconda tra le file dei toscani.

75' | Cambio forzato nell'Arezzo. Fuori Gigli, dentro Lazzarini.

73' | GOL DELL'AREZZO! Prodezza di Pattarello che porta in vantaggio i padroni di casa. Sdradicata la palla dai piedi di Sia a centrocampo, il numero 10 dei granata ha sin da subito puntato la porta, e dai 25 metri ha lasciato partire un missile preciso sul quale Nava non ha potuto fare nulla.

70' | Ottima copertura in scivolata di Bartesaghi su tentativo di cross di un avversario poco fuori il limite dell'area rossonera.

65' | Doppio cambio anche nel Milan. Fuori Magrassi e Ianesi per Turco e Sia.

65' | Triplo cambio nell'Arezzo. Fuori Dezi, Righetti e Damiani per Chierico, Coccia e Mawuli.

62' | Bello il traversone tagliato dentro l'area di rigore di Bartesaghi per Magrassi che però non è riuscito ad impattare il pallone per una questione di centimetri.

59' | Anche in questo secondo tempo a prevalere è la noia allo stadio Città di Arezzo. Gioco spezzettato e poche idee, sia da una parte che dall'altra.

52' | Come nel primo anche in questo secondo tempo il Milan Futuro è partito meglio rispetto all'Arezzo. Propositivo in questo caso Ianesi, che si è messo in proprio sulla fascia cercando di trovare qualche compagno dentro l'area di rigore con un traversone che è stato però deviato da un difensore avversario.

45' | Comincia il secondo tempo allo stadio Città di Arezzo.

Cambio nel Milan: fuori Malaspina, ammonito, dentro Mattia Sandri.

------

Primo tempo, quello dello stadio Città di Arezzo, che non premia né una né l'altra squadra, ed è giusto così, anche perché oltre la conclusione di Renzi al 30esimo minuto, non ci sono state chiare occasioni da rete. E se l'Arezzo ha quantomeno calciato dalle parti di Nava impensierendo il portiere rossonero, il Milan Futuro non è mai riuscito a sporcare i guanti di Trombini, fino a questo momento spettatore non pagante di una sfida tutt'altro che entusiasmante. Ed i fischi a fine primo tempo dei tifosi di casa lo confermano.

------

45' | Non ci sarà recupero. 0-0 all'intervallo tra Arezzo e Milan Futuro.

38' | Doppia chance per l'Arezzo. Prima Pattarello su punizione che colpisce la barriere, poi Dezi che di contro balzo la spedisce alta sopra la traversa difesa da Nava.

34' | Cartellino giallo per Damiani dell'Arezzo per un intervento, in ritardo ed evitabile, su Minotti.

30' | Chiara occasione da rete per l'Arezzo, con Renzi che dal limite dell'area di rigore ha lasciato partire un diagonale che Nava è riuscito a deviare in calcio d'angolo nonostante un rimbalzo non semplicissimo da gestire.

28' | Buona iniziativa del Milan Futuro con Magrassi, che questa volta si è messo in proprio arrivando sul fondo e crossando dentro l'area di rigore dell'Arezzo un traversone interessante che è stato però prontamente neutralizzato dalla difesa granata.

23' | Il primo cartellino giallo della partita è per Malaspina, che ha fermato in maniera piuttosto irruenta in numero 10 granata, Pattarello, poco dopo il cerchio di centrocampo.

22' | Bartesaghi si è messo in proprio provando ancora una volta una conclusione dal limite. Rispetto a prima, però, il numero 4 del Milan ha calciato veramente male spedendo la palla larga sul fondo.

16' | Calcio d'angolo anche per il Milan dopo i due di fila battuti dall'Arezzo. Questo tiro dalla bandierina nasce da una conclusione dal limite di Bartesaghi deviata da un difensore avversario.

14' | L'Arezzo prova a crescere in questa parte centrale del primo tempo. Negli ultimi minuti la formazione di Bucchi sta infatti spingendo tanto, soprattutto sulle fasce.

7' | È del Milan il primo tiro della partita. Dal limite Magrassi ha provato ad impensierire Trombini, ma la conclusione del 99 rossonero si è spenta di tanto alta sopra la traversa.

5' | Buon Milan in questo avvio di primo tempo.

1' | È iniziata allo stadio Città di Arezzo

------

Vincere per staccare il Legnago e portarsi ad un punto dalla SPAL 17esima, che domani sarà impegnata sul difficilissimo campo del Pineto. Oggi il Milan Futuro di Massimo Oddo ha la possibilità di dare un senso al suo finale di stagione, ma difronte ci sarà un agguerrito Arezzo, desideroso di tornare alla vittoria difronte al suo pubblico dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Carpi ed Ascoli.

Quella dello stadio Città di Arezzo si pronostica dunque essere una partita ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI AREZZO-MILAN FUTURO

AREZZO (4-3-1-2): Trombini; Gilli, Gigli, Chiosa, Righetti; Damiani, Renzi, Santoro; Dezi, Ravasio, Pattarello. All. Cristian Bucchi A disp: Galli, Borra, Montini, Settembrini, Ogunseye, Fiore, Mawuli, Lazzarini, Chierico, Bigi, Coccia, Capello.

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Bartesaghi, Camporese, Coubis; Minotti, Alesi, Malaspina, Branca, Quirini; Ianesi, Magrassi. All. Massimo Oddo A disp.: Colazni, Raveyre, Bozzolan, Hodzic, D'Alesso, Sia, Sandri, Traoré, Omoregbe, Paloschi, Turco, Zukic, Vos