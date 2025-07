live mn ARS-MIL (0-0): si comincia! Rossoneri con la difesa a tre

8' Bella uscita palla al piede con Thiaw trova una bella verticale per Loftus-Cheek, poi l'azione si perde con Saelemaekers che è impreciso nel passaggio di ritorno al numero 8.

7' Saelemaekers pesta il piede di Martinelli, per l'arbitro non è fallo. Rice va a dirne due al belga, che non si è accorto di aver fatto male all'avversario.

6' Subito errore di Musah in uscita, fortunatamente l'uscita di Terracciano e repentina e chiude bene su Saka. Sul ribaltamento di fronte Leao ne porta a spasso tre sulla fascia sinistra, poi il passaggio in mezzo per Pulisic è impreciso.

5' Ci prova Rice da fuori, tiro sbilenco.

3' Buona azione personale di Saelemaekers che semina il panico a destra: Alexis ne salta due e poi mette a rimorchio per Leao al limite dell'area. Stop e tiro del portoghese, respinto.

2' Milan già tutto rintanato in difesa con u 3-5-2 corto e compatto.

1' Fischio d'inizio. Primo pallone per l'Arsenal.

- È Rafael Leao il capitano del Milan per la partita di oggi.

- Ingresso in campo delle due squadre. Divisa bianca da trasferta per il Milan, maglietta blu per l'Arsenal.

Amiche e amici di MilanNews.it, oggi si gioca la prima amichevole estiva del Milan di Allegri. Tutto pronto al National Stadium di Singapore dove tra pochi minuti, alle ore 13.30 italiane, i rossoneri affronteranno l'Arsenal nella prima delle tre amichevoli della tournée tra Asia e Pacifico. La partita sarà visibile in diretta su DAZN e potrà essere seguita con il consueto live di MilanNews.it. Queste le formazioni ufficiali della partita, nei rossoneri Maignan, il portiere sta lavorando per trovare la giusta condizione, Jimenez e Fofana indisponibili mentre ai Gunners mancano Gabriel Jesus e Madueke.

A prescindere dal risultato, al termine della gara si andrà ai tiri di rigore.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Rice, Nwaneri; Saka, Havertz, Martinelli. A disp.: Kepa, Setford, Rojas, Gabriel, Lewsi-Skelly, Kiwior, Odegaard, Merino, Lokonga, Zubimendi, Trossard, Nelson, Nichols, Dowman, Salmon, Copley, Kabia, Harriman-Annous. All. Arteta

MILAN (3-5-2): P.Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Magni, Dutu, Bondo, Comotto, Libeali, Chukwueze, Okafor, Colombo. All. Allegri

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Jansen Foo

Assistenti: Andy Tan - Abdul Hannan

IV Uomo: Abirami Naidu